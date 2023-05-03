九龍塘向來都是高尚住宅的集中地，樓齡較新的是位於安域道8號的珏堡，項目前身為物業福景苑，2005年經強拍後由長實發展為豪宅，樓高8層，合共提供31伙。今次《2分鐘睇樓團》介紹的單位實用面積1,329平方呎，採4房雙套的間隔，目前放售2,400萬，呎價18,059元，比業主一手購入的價錢還要低。
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九龍塘向來都是高尚住宅的集中地，樓齡較新的是位於安域道8號的珏堡，項目前身為物業福景苑，2005年經強拍後由長實發展為豪宅，樓高8層，合共提供31伙。今次《2分鐘睇樓團》介紹的單位實用面積1,329平方呎，採4房雙套的間隔，目前放售2,400萬，呎價18,059元，比業主一手購入的價錢還要低。
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【2分鐘睇樓團】九龍塘珏堡罕有複式平過一手價 享名校網家長客至LIKE
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