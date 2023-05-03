時下女性工作繁忙，容易忽視手腳冰冷、經期不順及腹痛問題。情況嚴重的話，可導致子宮瘤、不育。今集《靚太廚房》找來註冊中醫胡玘君醫師，講解宮寒成因、卵巢癌飲食禁忌，並教大家暖宮技巧，預防患癌。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3516861?r=cpsdlc
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【靚太廚房】宮寒引發經期不順加速衰老 中醫醒你暖宮活血大法遠離卵巢癌
時下女性工作繁忙，容易忽視手腳冰冷、經期不順及腹痛問題。情況嚴重的話，可導致子宮瘤、不育。今集《靚太廚房》找來註冊中醫胡玘君醫師，講解宮寒成因、卵巢癌飲食禁忌，並教大家暖宮技巧，預防患癌。
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