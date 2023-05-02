加密貨幣今年升幅顯著，比特幣（Bitcoin）價格本月一度逾升80%，突破30,000美元（約23.7萬港元）大關。「加密貨幣冬天（crypto winter）」是否已過？後市走勢將如何？另一方面，香港證監會就有關監管虛擬資產交易平台的諮詢期已於 3 月 31 日結束，料於 6 月 起陸續發牌，這對香港成為國際加密貨幣中心有何影響？又會否改變日後國際資金流？《ET財智Talk》邀請了OKX首席商務官黎智凱為你逐一拆解。
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加密貨幣今年升幅顯著，比特幣（Bitcoin）價格本月一度逾升80%，突破30,000美元（約23.7萬港元）大關。「加密貨幣冬天（crypto winter）」是否已過？後市走勢將如何？另一方面，香港證監會就有關監管虛擬資產交易平台的諮詢期已於 3 月 31 日結束，料於 6 月 起陸續發牌，這對香港成為國際加密貨幣中心有何影響？又會否改變日後國際資金流？《ET財智Talk》邀請了OKX首席商務官黎智凱為你逐一拆解。
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【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析
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