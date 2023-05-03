「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」近日爆紅，事緣其中一集聽眾林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名，主持鄧添樂忍笑而不失禮貌，片段為港人帶來歡笑。33歲的鄧添樂感謝林婆婆熱心參與及網民支持，他坦言不少人恭喜他上位，但他從8年前加入第五台開始，從沒有想過要紅，只是一心想服務聽眾，尤其是一班老友記。
×
直播中
「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」近日爆紅，事緣其中一集聽眾林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名，主持鄧添樂忍笑而不失禮貌，片段為港人帶來歡笑。33歲的鄧添樂感謝林婆婆熱心參與及網民支持，他坦言不少人恭喜他上位，但他從8年前加入第五台開始，從沒有想過要紅，只是一心想服務聽眾，尤其是一班老友記。
今日 18:01
×
【唔係菜呀】鄧添樂從小沒有四大長老照顧 「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記
5:40
12:03 2023/05/01
7:59
16:35 2023/04/27
7:54
14:06 2023/04/24
6:43
17:50 2023/04/17
4:01
16:13 2023/04/17
3:23
20:01 2023/04/10
1:25
11:05 2023/03/30
5:59
12:15 2023/03/28
31:45
14:25 2023/03/23
46:16
10:50 2023/03/22
2:06
09:57 2023/03/20
30:00
14:25 2023/03/17
59:02
18:50 2023/03/16
9:28
19:27 2023/03/10
9:53
19:48 2023/03/08
10:22
19:15 2023/03/08
48:19
13:50 2023/03/07
5:25
20:29 2023/03/03