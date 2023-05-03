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【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR首次合體拍電影，《12怪盜》為MIRROR的首部電影作品。

全文：https://topick.hket.com/article/3518303/

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【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR首次合體拍電影，《12怪盜》為MIRROR的首部電影作品。

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