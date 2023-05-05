【地區‧人‧情】曾比特努力賺錢大灣區置業孝順母親 Dream House越大越好 一家人住埋一齊最重要！

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去年歌手曾比特（Mike）憑綜藝節目《聲生不息》在內地爆紅，近年他經常往返內地與香港兩地工作，有時更需要逗留內地數月進行拍攝。他表示，以往有一段長時間居住在湖南長沙，亦有當地朋友為他推介樓盤，他更指有意在內地置業。理想中的Dream House當然越大越好，希望每位家人都有自己的獨立空間，周邊包圍綠化環境，且適合寵物及小朋友居住，交通便利方便往返香港，一家人住在一起最重要。