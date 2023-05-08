恒地韓家輝︰入市信心U彈 高才通計劃添需求

專題影片

直播即將開始

直播即將開始 請稍等片刻

直播經已結束

直播經已結束 節目重温將稍後更新

中港今年恢復通關，加上政府推出高端人才通行證計劃（高才通），即時為樓市帶來提振力量。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問表示，現時樓市信心正呈「U」形回升，隨着積壓購買力釋放，料全年樓價最多可上升約1成。

