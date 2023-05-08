中港今年恢復通關，加上政府推出高端人才通行證計劃（高才通），即時為樓市帶來提振力量。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問表示，現時樓市信心正呈「U」形回升，隨着積壓購買力釋放，料全年樓價最多可上升約1成。
×
直播中
中港今年恢復通關，加上政府推出高端人才通行證計劃（高才通），即時為樓市帶來提振力量。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問表示，現時樓市信心正呈「U」形回升，隨着積壓購買力釋放，料全年樓價最多可上升約1成。
今日 05:00
×
中港今年恢復通關，加上政府推出高端人才通行證計劃（高才通），即時為樓市帶來提振力量。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問表示，現時樓市信心正呈「U」形回升，隨着積壓購買力釋放，料全年樓價最多可上升約1成。
恒地韓家輝︰入市信心U彈 高才通計劃添需求
中港今年恢復通關，加上政府推出高端人才通行證計劃（高才通），即時為樓市帶來提振力量。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問表示，現時樓市信心正呈「U」形回升，隨着積壓購買力釋放，料全年樓價最多可上升約1成。
3:16
今日 05:00
0:25
10:00 2023/04/21
1:30
19:01 2023/03/29
1:49
05:00 2023/03/24
3:50
03:00 2023/03/13
3:08
05:00 2023/03/10
5:00
03:00 2023/02/23
4:00
05:00 2023/02/21
2:56
15:40 2023/01/30
1:47
06:00 2023/01/27
2:57
12:00 2023/01/24
2:31
12:00 2023/01/23
2:25
12:00 2023/01/22
4:10
10:00 2023/01/20
3:59
03:00 2023/01/17
3:12
03:00 2023/01/16
3:42
03:00 2023/01/13
2:49
03:00 2023/01/12
2:19
03:00 2023/01/11