港股周四反彈，中資金融股表現突出，多隻內險股創52周高，當中中國平安 （02318） 飆升近8%，是表現最強藍籌；內銀股亦炒上，4大國商行升幅介乎4%至5%，中資金融股強勢可持續？內地五一假期後，啤酒股等消費概念股要捱沽，百威亞太 （01876） 周四公布業績，首季少賺逾1.6%，全日跌逾4%；華潤啤酒 （00291） 挫近5%，是表現最差藍籌，啤酒股回吐怎部署？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點焦點板塊部署策略。
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港股周四反彈，中資金融股表現突出，多隻內險股創52周高，當中中國平安 （02318） 飆升近8%，是表現最強藍籌；內銀股亦炒上，4大國商行升幅介乎4%至5%，中資金融股強勢可持續？內地五一假期後，啤酒股等消費概念股要捱沽，百威亞太 （01876） 周四公布業績，首季少賺逾1.6%，全日跌逾4%；華潤啤酒 （00291） 挫近5%，是表現最差藍籌，啤酒股回吐怎部署？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點焦點板塊部署策略。
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【ET開市直擊】中資金融股強勢可持續？ 啤酒股現回吐怎部署？
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