「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」近日爆紅，事緣其中一集聽眾林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名，主持鄧添樂忍笑而不失禮貌，片段為港人帶來歡笑。33歲的鄧添樂感謝林婆婆熱心參與及網民支持，他坦言不少人恭喜他上位，但他從8年前加入第五台開始，從沒有想過要紅，只是一心想服務聽眾，尤其是一班老友記。
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「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」近日爆紅，事緣其中一集聽眾林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名，主持鄧添樂忍笑而不失禮貌，片段為港人帶來歡笑。33歲的鄧添樂感謝林婆婆熱心參與及網民支持，他坦言不少人恭喜他上位，但他從8年前加入第五台開始，從沒有想過要紅，只是一心想服務聽眾，尤其是一班老友記。
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【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧 「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記
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