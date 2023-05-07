【湊得輕鬆啲】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B

湊得輕鬆啲

從備孕到懷孕，只要保持信念便能克服難關。女神孫慧雪患有子宮腺肌症，曾被醫生斷言無仔生，爆喊一場後，性格樂觀的她靠念力逐步衝破難關，捱過一針又一針後成功懷孕，並克服出血問題為丈夫羅天彥誕下大仔Riley。6年過去，已屆40歲的雪雪決定再博一舖，為Riley添個弟妹，但挺著巨肚的雪雪在專訪中忍不住高呼︰「如果我記得懷孕咁辛苦，我應該無勇氣再生第二個！」

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