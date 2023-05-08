【地產站Weekly Talk】吉隆坡樓價 + 物價相宜 疫後續成港人置業熱點？ | #環球投資全攻略

地產站Weekly Talk

馬來西亞樓價及生活成本相對較低，而且有不少華人社區，當中首都吉隆坡為港人置業及投資熱點之一。究竟港人較心儀吉隆坡哪些地區？當地的未來重點規劃及樓市走勢如何？入市當地物業又有什麼注意事項？今集請到凱柏美置顧問營業總監何柏堅，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒