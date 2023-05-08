巴郡（BRK.US）股東會周六舉行，「股神」巴菲特看淡今年美國經濟前景，認為好時光已經結束，預計大部份業務收益今年將下降，因為經濟將長期走下坡，股神於股東會上還有提供哪些投資啟示？滙控 （00005） 於股東周年大會上宣布，由本港小股東提出的分拆亞洲業務，以及制定派息政策均被否決，兩大議案贊成票僅不足兩成，惟滙控ADR造好，迫近60元水平，股東會怎影響滙控後市走勢？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。
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巴郡（BRK.US）股東會周六舉行，「股神」巴菲特看淡今年美國經濟前景，認為好時光已經結束，預計大部份業務收益今年將下降，因為經濟將長期走下坡，股神於股東會上還有提供哪些投資啟示？滙控 （00005） 於股東周年大會上宣布，由本港小股東提出的分拆亞洲業務，以及制定派息政策均被否決，兩大議案贊成票僅不足兩成，惟滙控ADR造好，迫近60元水平，股東會怎影響滙控後市走勢？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。
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【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響
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