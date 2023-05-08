【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢　今晚8時見！

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美國聯儲局符合預期加息0.25厘，市場憂慮加息會進一步拖累經濟復甦，金價曾升至近日新高，隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂再度回落；而國際油價則連跌多日，紐約期油創近6周低位，倫敦布蘭特期油亦跌至逾6周新低，是2021年12月以來最低收市價。個別農產品更由今年高位跌20%。今年以來商品市場表現分化，未來走勢將如何？加息周期是否已接近尾聲？對經濟有何啟示？《ET財智TALK》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，為大家分析黃金、 白銀、油價等商品走勢，哪些最值博？