美國聯儲局符合預期加息0.25厘，市場憂慮加息會進一步拖累經濟復甦，金價曾升至近日新高，隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂再度回落；而國際油價則連跌多日，紐約期油創近6周低位，倫敦布蘭特期油亦跌至逾6周新低，是2021年12月以來最低收市價。個別農產品更由今年高位跌20%。今年以來商品市場表現分化，未來走勢將如何？加息周期是否已接近尾聲？對經濟有何啟示？《ET財智TALK》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，為大家分析黃金、 白銀、油價等商品走勢，哪些最值博？
×
直播中
美國聯儲局符合預期加息0.25厘，市場憂慮加息會進一步拖累經濟復甦，金價曾升至近日新高，隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂再度回落；而國際油價則連跌多日，紐約期油創近6周低位，倫敦布蘭特期油亦跌至逾6周新低，是2021年12月以來最低收市價。個別農產品更由今年高位跌20%。今年以來商品市場表現分化，未來走勢將如何？加息周期是否已接近尾聲？對經濟有何啟示？《ET財智TALK》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，為大家分析黃金、 白銀、油價等商品走勢，哪些最值博？
今日 17:42
×
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢 今晚8時見！
3:42
今日 11:00
4:06
21:30 2023/05/05
2:21
11:00 2023/05/02
3:42
22:00 2023/04/28
3:29
21:30 2023/04/28
3:01
11:00 2023/04/24
0:24
17:35 2023/04/17
1:33
11:00 2023/04/17
4:16
22:00 2023/04/14
3:42
11:00 2023/04/11
7:10
22:00 2023/04/07
3:11
11:00 2023/04/03
6:37
22:00 2023/03/31
4:34
17:18 2023/03/31
0:23
17:30 2023/03/27