美國聯儲局符合預期加息0.25厘，市場憂慮加息會進一步拖累經濟復甦，金價曾升至近日新高，隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂再度回落；而國際油價則連跌多日，紐約期油創近6周低位，倫敦布蘭特期油亦跌至逾6周新低，是2021年12月以來最低收市價。個別農產品更由今年高位跌20%。今年以來商品市場表現分化，未來走勢將如何？加息周期是否已接近尾聲？對經濟有何啟示？《ET財智TALK》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，為大家分析黃金、 白銀、油價等商品走勢，哪些最值博？
×
直播中
美國聯儲局符合預期加息0.25厘，市場憂慮加息會進一步拖累經濟復甦，金價曾升至近日新高，隨後圍繞美國違約和銀行危機的擔憂再度回落；而國際油價則連跌多日，紐約期油創近6周低位，倫敦布蘭特期油亦跌至逾6周新低，是2021年12月以來最低收市價。個別農產品更由今年高位跌20%。今年以來商品市場表現分化，未來走勢將如何？加息周期是否已接近尾聲？對經濟有何啟示？《ET財智TALK》請來艾德金融投資策略總監文錦輝，為大家分析黃金、 白銀、油價等商品走勢，哪些最值博？
今日 19:45
×
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢
24:52
19:45 2023/04/17
21:58
19:45 2023/04/11
24:43
19:45 2023/04/03
26:36
19:45 2023/03/27
27:45
19:45 2023/03/20
21:58
19:45 2023/03/13
27:22
19:45 2023/03/06
25:51
19:45 2023/02/27
26:20
19:45 2023/02/20
22:40
19:45 2023/02/06
28:34
19:45 2023/01/16
25:34
19:45 2023/01/09
25:23
19:45 2023/01/03
29:56
19:45 2022/12/19