「中特估」概念股周一繼續發力，中國銀行 （03988） A股更一度罕見漲停。上交所擬於本周四舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」交流會，旨在進一步探索建立中特估，推動央企估值回歸合理水平，中特估概念股會否持續強勢？「股神」巴菲特再沽196萬股比亞迪 （01211） ，套現逾4.6億元，持股佔比跌穿一成，股神減持陰霾何時消退？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。
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「中特估」概念股周一繼續發力，中國銀行 （03988） A股更一度罕見漲停。上交所擬於本周四舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」交流會，旨在進一步探索建立中特估，推動央企估值回歸合理水平，中特估概念股會否持續強勢？「股神」巴菲特再沽196萬股比亞迪 （01211） ，套現逾4.6億元，持股佔比跌穿一成，股神減持陰霾何時消退？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。
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【ET開市直擊】中特估概念股續強勢？ 股神減持比亞迪陰霾散未？
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