因在電視節目講想似Anson Lo，經改造後卻變成Edan，令11歲的蔡施齊一夕間人氣急升，更吸引連鎖食店邀請拍廣告。施齊除了朗誦了得，亦是田徑和武術精英，更是STEM尖子。任職小學校長的施齊媽媽，從小讓孩子做主導，助他發掘興趣潛能，培養出獨立又文武全才的乖仔。
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因在電視節目講想似Anson Lo，經改造後卻變成Edan，令11歲的蔡施齊一夕間人氣急升，更吸引連鎖食店邀請拍廣告。施齊除了朗誦了得，亦是田徑和武術精英，更是STEM尖子。任職小學校長的施齊媽媽，從小讓孩子做主導，助他發掘興趣潛能，培養出獨立又文武全才的乖仔。
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因在電視節目講想似Anson Lo，經改造後卻變成Edan，令11歲的蔡施齊一夕間人氣急升，更吸引連鎖食店邀請拍廣告。施齊除了朗誦了得，亦是田徑和武術精英，更是STEM尖子。任職小學校長的施齊媽媽，從小讓孩子做主導，助他發掘興趣潛能，培養出獨立又文武全才的乖仔。
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦 文武兼備人氣急升：興奮又尷尬
因在電視節目講想似Anson Lo，經改造後卻變成Edan，令11歲的蔡施齊一夕間人氣急升，更吸引連鎖食店邀請拍廣告。施齊除了朗誦了得，亦是田徑和武術精英，更是STEM尖子。任職小學校長的施齊媽媽，從小讓孩子做主導，助他發掘興趣潛能，培養出獨立又文武全才的乖仔。
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