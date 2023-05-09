華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海，今開放一個連裝修示範單位，現代禪風藝術風格貫穿單位，令人舒適放鬆。單位以瑜一·天海1B座18樓A室作設計藍本，實用面積960平方呎，採3房1套連儲物室間隔。
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華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海，今開放一個連裝修示範單位，現代禪風藝術風格貫穿單位，令人舒適放鬆。單位以瑜一·天海1B座18樓A室作設計藍本，實用面積960平方呎，採3房1套連儲物室間隔。
今日 18:40
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【示範單位】瑜一·天海3房套示位開箱 現代禪風藝術風格令人舒適放鬆
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