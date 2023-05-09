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【示範單位】瑜一·天海3房套示位開箱 現代禪風藝術風格令人舒適放鬆

華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海，今開放一個連裝修示範單位，現代禪風藝術風格貫穿單位，令人舒適放鬆。單位以瑜一·天海1B座18樓A室作設計藍本，實用面積960平方呎，採3房1套連儲物室間隔。

示範單位
今日 18:40
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【示範單位】瑜一·天海3房套示位開箱 現代禪風藝術風格令人舒適放鬆

華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海，今開放一個連裝修示範單位，現代禪風藝術風格貫穿單位，令人舒適放鬆。單位以瑜一·天海1B座18樓A室作設計藍本，實用面積960平方呎，採3房1套連儲物室間隔。

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【示範單位】瑜一·天海3房套示位開箱 現代禪風藝術風格令人舒適放鬆
示範單位
今日 18:40
【示範單位】瑜一·天海3房套示位開箱 現代禪風藝術風格令人舒適放鬆
2:08
【示範單位】天瀧4房雙套示範單位開箱 跑車主題優雅且具氣派
示範單位
20:05 2023/04/14
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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示範單位
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【示範單位】跑馬地THE ASTER現樓示位曝光 全屋散發法式優雅氛圍
示範單位
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【示範單位】Bal Residence 1房樓層高具空間感 曲尺型客飯廳佈局分明
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示範單位
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