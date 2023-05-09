近年男團MIRROR爆紅後，來自12位成員的廣告產品及紀念品、歌迷會物品、粉絲應援等愈出愈多，「鏡粉們」爭相購買，導致應援物堆滿一屋。當中人氣最旺的成員姜濤和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的應援物最多，熱愛「姜神（son）」的粉絲還要買齊兩人的產品，那麼所需的收納空間要更大嗎？3孩媽媽「姜神粉」Jessica公開其家居收納貼士，只要每種應援物收納得宜，可以裝飾家居之餘，神隊友老公更完全無投訴！
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近年男團MIRROR爆紅後，來自12位成員的廣告產品及紀念品、歌迷會物品、粉絲應援等愈出愈多，「鏡粉們」爭相購買，導致應援物堆滿一屋。當中人氣最旺的成員姜濤和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的應援物最多，熱愛「姜神（son）」的粉絲還要買齊兩人的產品，那麼所需的收納空間要更大嗎？3孩媽媽「姜神粉」Jessica公開其家居收納貼士，只要每種應援物收納得宜，可以裝飾家居之餘，神隊友老公更完全無投訴！
21:00 2023/05/09
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【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴 「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
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