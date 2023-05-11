美國4月通脹數據出爐，CPI按年升4.9%，低過市場預期，是連續10個月下跌，亦是兩年來最少升幅；核心通脹按年升5.5%，符合市場預期，通脹降溫美聯儲加息將告終？理想汽車 （02015） 首季轉虧為盈，轉賺逾9億人民幣；經調整淨利潤按年升近2倍。理想汽車預期，今年第2季交付量按年將倍增，理想汽車美股急升近14%，股價升勢持續多久？業績數據怎解讀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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美國4月通脹數據出爐，CPI按年升4.9%，低過市場預期，是連續10個月下跌，亦是兩年來最少升幅；核心通脹按年升5.5%，符合市場預期，通脹降溫美聯儲加息將告終？理想汽車 （02015） 首季轉虧為盈，轉賺逾9億人民幣；經調整淨利潤按年升近2倍。理想汽車預期，今年第2季交付量按年將倍增，理想汽車美股急升近14%，股價升勢持續多久？業績數據怎解讀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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【ET開市直擊】美通脹降溫加息告終？理想汽車業績解讀
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