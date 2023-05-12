隨著人們對健康和運動的重視以及生活壓力的增加，越來越多人正在尋找有效的方式來放鬆肌肉、緩解疲勞和舒緩壓力，而家用按摩槍正好滿足了大眾的需求。ELEEELS是香港自家研發的專業按摩槍品牌，深受全球各地人們的喜愛，銷售地點遍布30個國家，每年售出兩萬枝，成為專業運動員最喜愛的電子按摩產品品牌之一。
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隨著人們對健康和運動的重視以及生活壓力的增加，越來越多人正在尋找有效的方式來放鬆肌肉、緩解疲勞和舒緩壓力，而家用按摩槍正好滿足了大眾的需求。ELEEELS是香港自家研發的專業按摩槍品牌，深受全球各地人們的喜愛，銷售地點遍布30個國家，每年售出兩萬枝，成為專業運動員最喜愛的電子按摩產品品牌之一。
今日 10:00
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【地區‧人‧情】港人自家研發專業按摩槍 一年賣出兩萬枝！ELEEELS 創辦人︰看準市場缺口、避開現有競爭係創業成功關鍵！
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12:00 2023/04/28
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