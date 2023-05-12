內地4月新增貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣（M2）供應量均遜預期，其中新增貸款達7188億元人民幣，按月減少約80%，約為市場預期的一半，是半年以來最少，人行數據對大市走勢有何啟示？京東 （09618） 周四收市後公布季績，首季收入按年增加1.4%，經調整純利則按年增長88%，均好過市場預期，京東績前股價微跌，公布業績後美股升逾7%，股價升勢可否持續？業績上有何焦點？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。
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內地4月新增貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣（M2）供應量均遜預期，其中新增貸款達7188億元人民幣，按月減少約80%，約為市場預期的一半，是半年以來最少，人行數據對大市走勢有何啟示？京東 （09618） 周四收市後公布季績，首季收入按年增加1.4%，經調整純利則按年增長88%，均好過市場預期，京東績前股價微跌，公布業績後美股升逾7%，股價升勢可否持續？業績上有何焦點？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。
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【ET開市直擊】新增貸款遜預期後市點睇？ 拆解京東業績焦點
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