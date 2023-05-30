醫師提到，還可以用製作防蚊包的材料進行浸油，使用冷榨油將材料一同放進密封罐裏，至少浸泡2星期以上方可使用。防蚊油可以打開直接使用，或者做成其他防蚊膏、防蚊噴霧，或防蚊蠟燭。如果是3歲以下的小朋友比較適合防蚊包，可以讓他們戴在身上或者在睡覺時放在床頭上；如果是3歲以上的小朋友，他們會比較活躍，如果戴在身上他們可能會弄丟，因此使用防蚊膏、防蚊噴霧會更合適。
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醫師提到，還可以用製作防蚊包的材料進行浸油，使用冷榨油將材料一同放進密封罐裏，至少浸泡2星期以上方可使用。防蚊油可以打開直接使用，或者做成其他防蚊膏、防蚊噴霧，或防蚊蠟燭。如果是3歲以下的小朋友比較適合防蚊包，可以讓他們戴在身上或者在睡覺時放在床頭上；如果是3歲以上的小朋友，他們會比較活躍，如果戴在身上他們可能會弄丟，因此使用防蚊膏、防蚊噴霧會更合適。
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醫師提到，還可以用製作防蚊包的材料進行浸油，使用冷榨油將材料一同放進密封罐裏，至少浸泡2星期以上方可使用。防蚊油可以打開直接使用，或者做成其他防蚊膏、防蚊噴霧，或防蚊蠟燭。如果是3歲以下的小朋友比較適合防蚊包，可以讓他們戴在身上或者在睡覺時放在床頭上；如果是3歲以上的小朋友，他們會比較活躍，如果戴在身上他們可能會弄丟，因此使用防蚊膏、防蚊噴霧會更合適。
【活得健康啲】春夏季有效防蚊驅蚊 中醫教DIY天然防蚊包
醫師提到，還可以用製作防蚊包的材料進行浸油，使用冷榨油將材料一同放進密封罐裏，至少浸泡2星期以上方可使用。防蚊油可以打開直接使用，或者做成其他防蚊膏、防蚊噴霧，或防蚊蠟燭。如果是3歲以下的小朋友比較適合防蚊包，可以讓他們戴在身上或者在睡覺時放在床頭上；如果是3歲以上的小朋友，他們會比較活躍，如果戴在身上他們可能會弄丟，因此使用防蚊膏、防蚊噴霧會更合適。
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