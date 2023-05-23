踏入春夏季節，天氣變得潮濕，蚊蟲亦相繼變多。有些人無論如何都不會被蚊子咬，但有一部分人則很容易惹蚊叮咬。本港註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，濕熱和陰虛體質的人士會較容易惹蚊，對此他分享了3種有效防蚊驅蚊的方法。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3518901
×
直播中
踏入春夏季節，天氣變得潮濕，蚊蟲亦相繼變多。有些人無論如何都不會被蚊子咬，但有一部分人則很容易惹蚊叮咬。本港註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，濕熱和陰虛體質的人士會較容易惹蚊，對此他分享了3種有效防蚊驅蚊的方法。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3518901
今日 10:00
×
踏入春夏季節，天氣變得潮濕，蚊蟲亦相繼變多。有些人無論如何都不會被蚊子咬，但有一部分人則很容易惹蚊叮咬。本港註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，濕熱和陰虛體質的人士會較容易惹蚊，對此他分享了3種有效防蚊驅蚊的方法。
【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊 中醫推介2款茶療有效改善
踏入春夏季節，天氣變得潮濕，蚊蟲亦相繼變多。有些人無論如何都不會被蚊子咬，但有一部分人則很容易惹蚊叮咬。本港註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，濕熱和陰虛體質的人士會較容易惹蚊，對此他分享了3種有效防蚊驅蚊的方法。
4:13
10:00 2023/05/16
3:19
10:00 2023/05/09
3:34
10:00 2023/05/02
3:11
10:00 2023/04/25
1:28
10:00 2023/04/18
3:19
10:00 2023/04/11
3:27
10:00 2023/04/04
3:21
10:00 2023/03/28
2:59
10:00 2023/03/21
2:50
10:00 2023/03/14
3:35
10:00 2023/03/07
1:29
10:00 2023/02/28
1:04
10:00 2023/02/21
3:46
10:00 2023/02/14
1:21
10:00 2023/02/07
3:59
10:00 2023/01/31
2:10
10:00 2023/01/24
3:00
10:00 2023/01/17
2:58
10:00 2023/01/10