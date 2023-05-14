「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」5歲男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie漸漸走出喪子之痛，更化悲傷為力量，坦然與別人分享兒子患病的經歷，盼望能鼓勵同路人走下去。
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「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」5歲男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie漸漸走出喪子之痛，更化悲傷為力量，坦然與別人分享兒子患病的經歷，盼望能鼓勵同路人走下去。
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「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」5歲男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie漸漸走出喪子之痛，更化悲傷為力量，坦然與別人分享兒子患病的經歷，盼望能鼓勵同路人走下去。
【湊得輕鬆啲】5歲Sheldon癌逝半年 媽媽化悲傷為力量︰最怕忘記
「Sheldon好樂天，他在天上應該很開心。」5歲男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，勇敢抗癌兩年，去年9月27日病逝。Sheldon媽媽Natalie漸漸走出喪子之痛，更化悲傷為力量，坦然與別人分享兒子患病的經歷，盼望能鼓勵同路人走下去。
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