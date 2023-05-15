去年環球金融市場罕有出現「股債雙殺」，股市及債市均錄得明顯跌幅，今年會否迎來反彈？美聯儲局一如市場預期，5月加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘，加息周期是否已接近尾聲？下半年經濟陷入衰退的機會有多大？在環球投資市場仍然受多項不明朗因素影響下，如何能夠為資本增值之餘，同時兼具抗跌力，還可以穩定收息？《ET財智TALK》請來資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞 (Toby) 及中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡 (Joyce)，為大家逐一分析拆解。
×
直播中
去年環球金融市場罕有出現「股債雙殺」，股市及債市均錄得明顯跌幅，今年會否迎來反彈？美聯儲局一如市場預期，5月加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘，加息周期是否已接近尾聲？下半年經濟陷入衰退的機會有多大？在環球投資市場仍然受多項不明朗因素影響下，如何能夠為資本增值之餘，同時兼具抗跌力，還可以穩定收息？《ET財智TALK》請來資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞 (Toby) 及中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡 (Joyce)，為大家逐一分析拆解。
今日 05:00
×
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署
3:42
11:00 2023/05/08
4:06
21:30 2023/05/05
2:21
11:00 2023/05/02
3:42
22:00 2023/04/28
3:29
21:30 2023/04/28
3:01
11:00 2023/04/24
0:24
17:35 2023/04/17
1:33
11:00 2023/04/17
4:16
22:00 2023/04/14
3:42
11:00 2023/04/11
7:10
22:00 2023/04/07
3:11
11:00 2023/04/03
6:37
22:00 2023/03/31