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【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

去年環球金融市場罕有出現「股債雙殺」，股市及債市均錄得明顯跌幅，今年會否迎來反彈？美聯儲局一如市場預期，5月加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘，加息周期是否已接近尾聲？下半年經濟陷入衰退的機會有多大？在環球投資市場仍然受多項不明朗因素影響下，如何能夠為資本增值之餘，同時兼具抗跌力，還可以穩定收息？《ET財智TALK》請來資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞 (Toby) 及中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡 (Joyce)，為大家逐一分析拆解。

債券 經濟衰退 宏觀分析 美股 貨幣政策 中銀 產品 香港 金融 美國聯儲局
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【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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