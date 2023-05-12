日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。
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日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。
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今日 18:03
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日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。
【軒仔講座】張敬軒為首次擔任講師做足功課 獻唱《櫻花樹下》推高現場氣氛
日前，張敬軒獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區十二間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年青一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。
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