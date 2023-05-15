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【新盤全面睇】市區港鐡上蓋何文田瑜一‧天海 集交通、校網、一流配套於一身

何文田區內住宅供應難求，由華懋及港鐵發展，位於何文田站上蓋的瑜一，將會推出項目最後一期瑜一‧天海，料會成為市場焦點之一。瑜一全盤提供844伙，分了3期發售，包括IA、IB及IC期。當中第IA期命名為瑜一‧天海，設有2座住宅大樓，共涉447伙，涵蓋1房至4房，實用面積介乎311至1,615平方呎，另設有38伙特色單位，預期於2024年11月29日落成。

 

記者：麥舜然

拍攝及剪接：梁鑑章

一手市場 瑜一IA期 瑜一 何文田 港鐵 華懋
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今日 10:00
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【新盤全面睇】市區港鐡上蓋何文田瑜一‧天海 集交通、校網、一流配套於一身

何文田區內住宅供應難求，由華懋及港鐵發展，位於何文田站上蓋的瑜一，將會推出項目最後一期瑜一‧天海，料會成為市場焦點之一。瑜一全盤提供844伙，分了3期發售，包括IA、IB及IC期。當中第IA期命名為瑜一‧天海，設有2座住宅大樓，共涉447伙，涵蓋1房至4房，實用面積介乎311至1,615平方呎，另設有38伙特色單位，預期於2024年11月29日落成。

 

記者：麥舜然

拍攝及剪接：梁鑑章

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