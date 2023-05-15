【地產站Weekly Talk】「退休天堂」養老簽證門檻低兼租金回報高 入市當地豪宅有咩選擇？ | 環球投資全攻略

地產站Weekly Talk

今年本港豪宅交投增加，若放眼亞洲，泰國豪宅樓價較香港便宜，加上當地提供養老簽證等計劃，所以吸引不少港人投資。投資當地豪宅有什麼選擇？現時泰國豪宅的租金回報率普遍處於什麼水平？今集請到第一國際物業副總經理姜正宏，與我們分享近期泰國樓市的資訊，及介紹當地全新綜合發展項目Dusit Central Park。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

美術：郭茗琦

攝影及剪接：羅志聰