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【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

恒指季檢出爐，4隻股份將於下月5日起「染藍」，包括紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 、華潤電力 （00836） 及攜程集團 （09961） ，恒指成分股將增至80隻，季檢結果揭曉怎影響有關股份走勢？騰訊 （00700） 將於周三公布首季業績，市場預計經調整淨利潤按年升27%；收入則增長7.5%。多間大行對騰訊業績保持樂觀，維持買入評級，騰訊放榜在即股價走勢如何？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你點評焦點股。

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開市追揸沽
今日 08:40
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【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

恒指季檢出爐，4隻股份將於下月5日起「染藍」，包括紫金礦業 （02899） 、京東健康 （06618） 、華潤電力 （00836） 及攜程集團 （09961） ，恒指成分股將增至80隻，季檢結果揭曉怎影響有關股份走勢？騰訊 （00700） 將於周三公布首季業績，市場預計經調整淨利潤按年升27%；收入則增長7.5%。多間大行對騰訊業績保持樂觀，維持買入評級，騰訊放榜在即股價走勢如何？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你點評焦點股。

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