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【財經Hot Talk】打風停市或不再　香港現況反是特例？

今年財政預算案提出，探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。據了解，港交所 （00388） 已經成立工作小組，與證監會、金管局一同草議可行方法。相比其他區內市場，香港因為打風停市反而是罕有？

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【財經Hot Talk】打風停市或不再　香港現況反是特例？

今年財政預算案提出，探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。據了解，港交所 （00388） 已經成立工作小組，與證監會、金管局一同草議可行方法。相比其他區內市場，香港因為打風停市反而是罕有？

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