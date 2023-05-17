今年財政預算案提出，探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。據了解，港交所 （00388） 已經成立工作小組，與證監會、金管局一同草議可行方法。相比其他區內市場，香港因為打風停市反而是罕有？
×
直播中
今年財政預算案提出，探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。據了解，港交所 （00388） 已經成立工作小組，與證監會、金管局一同草議可行方法。相比其他區內市場，香港因為打風停市反而是罕有？
今日 15:00
×
【財經Hot Talk】打風停市或不再 香港現況反是特例？
1:18
15:00 2023/05/15
1:16
15:53 2023/05/10
1:35
17:44 2023/05/08
1:19
17:14 2023/05/04
1:23
17:38 2023/05/02
1:11
16:44 2023/04/26
1:16
16:57 2023/04/24
1:24
17:30 2023/04/19
1:19
17:30 2023/04/17
1:28
15:00 2023/04/14
1:26
09:00 2023/04/12
1:11
08:00 2023/04/05
1:29
18:56 2023/04/03
1:18
12:00 2023/03/30
1:23
13:00 2023/03/28
1:28
16:03 2023/03/21
1:13
04:38 2023/03/17
1:32
05:08 2023/03/15