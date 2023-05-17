【2分鐘睇樓團】元朗站上蓋YOHO Hub 3房叫租2.5萬 屯馬綫10分鐘直達荃灣西

2分鐘睇樓團

由新地(00016)發展元朗The YOHO Hub B期近日陸續收樓，項目主打2房及3房戶型。今集《2分鐘睇樓團》帶大家參觀一個細3房單位，單位為1座中層C室，實用面積536平方呎，採用3房間隔連露台，並設兩個洗手間，目前叫租25,000元，呎價大約47元。