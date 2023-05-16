【ET開市直擊】金特估概念出爐可跟進？ 前瞻阿里巴巴、百度業績

ET開市直擊

內地傳媒報道，上交所將於本周三召開「滬市金融業專題座談會」，促進金融業估值提升，市場有聲音指出這是「中特估」升級版，消息帶動內險股周一午後走強，中國平安（02318）及中國人壽（02628）分別升近3%；內銀股表現亦亮麗，中資金融股再發力哪隻股份值得跟進？百度（09888）、阿里巴巴（09988）等大型科技股本周陸續公布季績，市場關注百度投入自動駕駛及「文心一言」對毛利率的影響，以及阿里雲首季表現，兩大股份績前值得看高一綫？太一資本管理研究部董事湯麗鴻（Kimmy） 今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻焦點股走勢。