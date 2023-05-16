接收鮮花，代表收穫心意。但鮮花保鮮期有限，扔掉它難免會不捨。其實只要花點心思，就可以長久收藏讓愛意細水長流。今集《靚太安樂窩》有環保花藝師Hidy和大家分享永續花藝的好處、DIY乾花擺設做法及成功製作乾花心得。
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【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師 永續花藝助沉澱思緒治療身心靈
接收鮮花，代表收穫心意。但鮮花保鮮期有限，扔掉它難免會不捨。其實只要花點心思，就可以長久收藏讓愛意細水長流。今集《靚太安樂窩》有環保花藝師Hidy和大家分享永續花藝的好處、DIY乾花擺設做法及成功製作乾花心得。
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