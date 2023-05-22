【新盤全面睇】沙田新盤室外遊樂場耗資400萬興建？ 健身室跑步訓練器材近體院級別

新盤全面睇

會所及休閒設施可謂新盤不可或缺的元素，而已屆現樓的新地 （00016） 沙田瓏珀山投放於相關設施的費用相當龐大，單計室外遊樂場的設計及建築費已高達約400萬元！遊樂場由北歐戶外遊樂場設計師設計，採取「樹屋」設計，場內特設大型的獨角獸裝置、小型彈床等，整體設計超現實！