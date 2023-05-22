會所及休閒設施可謂新盤不可或缺的元素，而已屆現樓的新地 （00016） 沙田瓏珀山投放於相關設施的費用相當龐大，單計室外遊樂場的設計及建築費已高達約400萬元！遊樂場由北歐戶外遊樂場設計師設計，採取「樹屋」設計，場內特設大型的獨角獸裝置、小型彈床等，整體設計超現實！
×
直播中
會所及休閒設施可謂新盤不可或缺的元素，而已屆現樓的新地 （00016） 沙田瓏珀山投放於相關設施的費用相當龐大，單計室外遊樂場的設計及建築費已高達約400萬元！遊樂場由北歐戶外遊樂場設計師設計，採取「樹屋」設計，場內特設大型的獨角獸裝置、小型彈床等，整體設計超現實！
今日 09:00
×
【新盤全面睇】沙田新盤室外遊樂場耗資400萬興建？ 健身室跑步訓練器材近體院級別
3:27
10:00 2023/05/15
2:37
12:00 2023/05/08
1:37
09:00 2023/05/01
2:09
10:00 2023/04/24
4:54
09:00 2023/04/17
2:15
09:00 2023/04/10
1:49
09:00 2023/04/03
1:45
09:00 2023/03/27
4:10
09:00 2023/03/20
3:22
09:17 2023/03/13
3:55
09:00 2023/03/06
5:09
09:00 2023/02/27
4:27
09:00 2023/02/20
2:04
09:00 2023/02/13
4:44
09:00 2023/02/06
3:01
09:00 2023/01/30
1:50
09:00 2023/01/23
1:42
09:00 2023/01/16
1:43
09:00 2023/01/09