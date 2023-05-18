人民幣跌穿7算，港股受壓，周三收市跌417點，報19,560點，是近兩個月收市低位，同時失守10天、20天及250天綫，人民幣轉弱大市受壓至何時？繼百度 （09888） 後，另一大型科技股騰訊 （00700） 周三收市後公布業績，首季純利按年增加10%，遜於預期；經調整純利按年增27%，符合市場預期，騰訊周三收市微跌近0.6%，業績後該怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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人民幣跌穿7算，港股受壓，周三收市跌417點，報19,560點，是近兩個月收市低位，同時失守10天、20天及250天綫，人民幣轉弱大市受壓至何時？繼百度 （09888） 後，另一大型科技股騰訊 （00700） 周三收市後公布業績，首季純利按年增加10%，遜於預期；經調整純利按年增27%，符合市場預期，騰訊周三收市微跌近0.6%，業績後該怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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【ET開市直擊】人民幣穿7算大市續受壓？ 騰訊業績後部署
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