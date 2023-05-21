現年37歲的雨僑是一對仔女的媽媽，大女兩歲幾，細仔3個月大，第二胎產後首度受訪，坦言湊一個同湊兩個感覺大不同，除了精神和體力加倍外，還要面對女兒呷弟弟醋的問題，她坦言自從弟弟出生後，女兒出現好多搗蛋行為，為的是吸引父母的注意，縱然育兒路上不容易，但雨僑覺得一對仔女是上天所賜的禮物，豐富了她的生命：「自己等呢兩個人等咗30幾年!」
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現年37歲的雨僑是一對仔女的媽媽，大女兩歲幾，細仔3個月大，第二胎產後首度受訪，坦言湊一個同湊兩個感覺大不同，除了精神和體力加倍外，還要面對女兒呷弟弟醋的問題，她坦言自從弟弟出生後，女兒出現好多搗蛋行為，為的是吸引父母的注意，縱然育兒路上不容易，但雨僑覺得一對仔女是上天所賜的禮物，豐富了她的生命：「自己等呢兩個人等咗30幾年!」
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現年37歲的雨僑是一對仔女的媽媽，大女兩歲幾，細仔3個月大，第二胎產後首度受訪，坦言湊一個同湊兩個感覺大不同，除了精神和體力加倍外，還要面對女兒呷弟弟醋的問題，她坦言自從弟弟出生後，女兒出現好多搗蛋行為，為的是吸引父母的注意，縱然育兒路上不容易，但雨僑覺得一對仔女是上天所賜的禮物，豐富了她的生命：「自己等呢兩個人等咗30幾年!」
【湊得輕鬆啲】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋 雨僑用關心去解決：讓她感受愛
現年37歲的雨僑是一對仔女的媽媽，大女兩歲幾，細仔3個月大，第二胎產後首度受訪，坦言湊一個同湊兩個感覺大不同，除了精神和體力加倍外，還要面對女兒呷弟弟醋的問題，她坦言自從弟弟出生後，女兒出現好多搗蛋行為，為的是吸引父母的注意，縱然育兒路上不容易，但雨僑覺得一對仔女是上天所賜的禮物，豐富了她的生命：「自己等呢兩個人等咗30幾年!」
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