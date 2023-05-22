【地產站Weekly Talk】交椅洲人工島公私營房屋比例需調整？ 業界倡引入私人、公眾資金發展

地產站Weekly Talk

政府着力推展交椅洲人工島計劃，究竟當局目前建議的規劃參數有何改善空間？若公私營房屋比例維持在七三比，又能否配合人工島的規劃定位？另外，計劃涉資龐大，怎樣的融資方法最為合適？今集請到香港規劃師學會會長李建華，與我們分享他的看法及建議。

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記者：潘淑盈

美術：郭茗琦

攝影：樊志恒

剪接：羅志聰