【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

童學園

每年年中開始是小學面試旺季，無論想入直私小學，抑或統一派位，家長都要準備孩子的Portfolio（學生個人檔案），但不少家長對於Portfolio的製作感到困惑，以為做得愈多頁數、愈色彩繽紛就能吸引考官眼球。升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提醒家長此舉隨時有反效果，並指出4頁精簡製作才是皇道。



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