港股牛熊爭持，恒指周一收升227點，惟10天及250天綫得而復失。中銀證券全球首席經濟學家管濤在內媒撰文，指人民幣滙率較大幅度對金融市場影響有限；人行上周五亦出手穩匯，中國外匯市場指導委員會強調，必要時對順週期、單邊行為進行糾偏，堅決抑制滙率大起大落，人行撐七算有利港股後市？快手（01024）公布首季業績，收入按年增19.7%；經調整淨利4200萬元人民幣，遠勝預期，是上市以來首次錄得正數，快手周一績前收升近7%，業績亮眼股價值得追入嗎？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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港股牛熊爭持，恒指周一收升227點，惟10天及250天綫得而復失。中銀證券全球首席經濟學家管濤在內媒撰文，指人民幣滙率較大幅度對金融市場影響有限；人行上周五亦出手穩匯，中國外匯市場指導委員會強調，必要時對順週期、單邊行為進行糾偏，堅決抑制滙率大起大落，人行撐七算有利港股後市？快手（01024）公布首季業績，收入按年增19.7%；經調整淨利4200萬元人民幣，遠勝預期，是上市以來首次錄得正數，快手周一績前收升近7%，業績亮眼股價值得追入嗎？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你評市論股。
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【ET開市直擊】人行撐七算利港股後市？快手業績勝預期追唔追？
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