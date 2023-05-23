MIRROR 4子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）日前首次遠赴海外開騷，出席「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」音樂會節，TOPick記者現場直擊，各成員唱出兩首歌，4人之後合體唱出「大馬限定」4人版團歌《RUMOURS》及《IGNITED》，把現場氣氛推至高峰。其後多位台灣歌手還包括林宥嘉、徐佳瑩等，前S.H.E成員田馥甄（Hebe）壓軸出場，長髮飄逸充滿仙氣。
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MIRROR 4子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）日前首次遠赴海外開騷，出席「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」音樂會節，TOPick記者現場直擊，各成員唱出兩首歌，4人之後合體唱出「大馬限定」4人版團歌《RUMOURS》及《IGNITED》，把現場氣氛推至高峰。其後多位台灣歌手還包括林宥嘉、徐佳瑩等，前S.H.E成員田馥甄（Hebe）壓軸出場，長髮飄逸充滿仙氣。
今日 20:00
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【大馬直擊】One Love Asia Festival精華 MIRROR 4子合體跳唱
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