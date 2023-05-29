身形暴漲、狂生暗瘡，卻找不到原因？有可能是荷爾蒙失調發出的警號。婦產科專科醫生方秀儀接受《TOPick診症室》訪問時指出，荷爾蒙失調嚴重可致不孕，甚至患癌。為此，她解構荷爾蒙失調7大症狀，並分享維持荷爾蒙平衡的方法。
全文：https://topick.hket.com/article/3533323
×
直播中
身形暴漲、狂生暗瘡，卻找不到原因？有可能是荷爾蒙失調發出的警號。婦產科專科醫生方秀儀接受《TOPick診症室》訪問時指出，荷爾蒙失調嚴重可致不孕，甚至患癌。為此，她解構荷爾蒙失調7大症狀，並分享維持荷爾蒙平衡的方法。
全文：https://topick.hket.com/article/3533323
今日 22:00
×
身形暴漲、狂生暗瘡，卻找不到原因？有可能是荷爾蒙失調發出的警號。婦產科專科醫生方秀儀接受《TOPick診症室》訪問時指出，荷爾蒙失調嚴重可致不孕，甚至患癌。為此，她解構荷爾蒙失調7大症狀，並分享維持荷爾蒙平衡的方法。
【TOPick診症室】荷爾蒙失調身形暴漲狂爆瘡 醫生拆解7大徵兆嚴重致不孕患癌
身形暴漲、狂生暗瘡，卻找不到原因？有可能是荷爾蒙失調發出的警號。婦產科專科醫生方秀儀接受《TOPick診症室》訪問時指出，荷爾蒙失調嚴重可致不孕，甚至患癌。為此，她解構荷爾蒙失調7大症狀，並分享維持荷爾蒙平衡的方法。
3:34
22:00 2023/05/22
4:05
22:00 2023/05/15
1:18
22:00 2023/05/08
3:05
22:00 2023/05/01
3:54
22:00 2023/04/24
3:45
22:00 2023/04/17
1:08
22:00 2023/04/10
5:46
22:00 2023/04/03
2:58
22:00 2023/03/27
3:53
22:00 2023/03/20
3:40
22:00 2023/03/13
3:33
22:00 2023/03/06
3:54
22:00 2023/02/27
3:58
22:00 2023/02/20
3:50
22:00 2023/02/13
2:14
22:00 2023/02/06
3:17
22:00 2023/01/30
3:58
22:00 2023/01/23
3:28
22:00 2023/01/16