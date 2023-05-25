【裝修設計】韓式奶油風貓之家 原木廚房配搭微水泥特色牆 更設天窗燈浸浴

「你」想裝修

日系風格相信大家就見得多，近期大熱的韓式奶油風又有沒有見過呢？今次介紹的單位位於嘉峰臺，實用面積約582呎，三房一廳間隔。除了居住一家三口，還住了4隻布偶貓，與單位風格非常合襯！單位風格結合了微水泥原木風和奶油風，以簡單的設計，配合不同深淺度的木紋，為單位添加一份層次感。由於屋主夫婦想打造一個較大空間感，給小朋友和貓咪們作走動，所以設計的任務之一是要擴大整體空間感。