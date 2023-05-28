【湊得輕鬆啲】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親

湊得輕鬆啲

「我是他們的第2個媽媽，只差在陀少了10個月！」葉太跟丈夫育有2兒，但他們現時是「一家六口」，家有4男孩，當中兩兒是寄養孩子，然而，葉太對他們的愛不會比親生兒子少，視如己出，用心照顧他們、守護他們。回望至今，葉太擔任寄養媽媽已有四分一世紀，25年先後暫托了10位孩子，每一位在葉太心中佔一席位。

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