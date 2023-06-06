香港夏天炎熱多雨，各種蚊蟲紛紛出動，想預防蚊叮蟲咬，就要準備好驅蚊產品。市面上有不同成分的驅蚊劑，應該如何挑選？使用時有甚麼要留意？被蚊叮咬後，怎樣迅速止痕？TOPick請來皮膚及性病科專科醫生盧景勳一一拆解。
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【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思 驅蚊劑成分選購使用指南
香港夏天炎熱多雨，各種蚊蟲紛紛出動，想預防蚊叮蟲咬，就要準備好驅蚊產品。市面上有不同成分的驅蚊劑，應該如何挑選？使用時有甚麼要留意？被蚊叮咬後，怎樣迅速止痕？TOPick請來皮膚及性病科專科醫生盧景勳一一拆解。
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