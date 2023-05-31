【2分鐘睇樓團】牛潭尾意花園洋房4房套唔使3000萬 意式庭園佔地逾6萬平方呎 盡享綠化空間

2分鐘睇樓團

位於元朗傳統豪宅地段的意花園，由長實(01113)發展，合共提供67幢洋房，實用面積介乎1,476至2,369平方呎，樓齡僅7年。今集《2分鐘睇樓團》帶大家參觀一幢在佛洛斯大道的董事屋，屋內的實用面積1,638平方呎，採用4房套間隔，外連近800平方呎的花園和車位，目前放售2,600萬，呎價15,873元。