美股經歷銀行危機、債務上限、衰退預期等不明朗因素下表現仍然強勁，納指的表現更大幅跑贏了標普和道指，年初至今升幅逾19%，未來前景如何？另外環球不少股票市場年初至今的表現均升逾一成，包括日本、韓國、台灣等。日股近日亦破頂，日經指數今年以來累升18%，創1990年以來高位，走出迷失30年，投資者該如何分析及尋找機會？哪些板塊將持續跑贏？《ET財智TALK》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海 (John)，為大家分析環球股票投資策略。
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美股經歷銀行危機、債務上限、衰退預期等不明朗因素下表現仍然強勁，納指的表現更大幅跑贏了標普和道指，年初至今升幅逾19%，未來前景如何？另外環球不少股票市場年初至今的表現均升逾一成，包括日本、韓國、台灣等。日股近日亦破頂，日經指數今年以來累升18%，創1990年以來高位，走出迷失30年，投資者該如何分析及尋找機會？哪些板塊將持續跑贏？《ET財智TALK》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海 (John)，為大家分析環球股票投資策略。
18:19 2023/05/29
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【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略
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