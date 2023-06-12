經常眼痕，生眼挑針，有可能是蟎蟲作怪。《TOPick診症室》請來養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，拆解眼睛蟎蟲的問題，並分享預防眼睛炎症的貼士。
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經常眼痕，生眼挑針，有可能是蟎蟲作怪。《TOPick診症室》請來養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，拆解眼睛蟎蟲的問題，並分享預防眼睛炎症的貼士。
【TOPick診症室】眼痕生眼挑針恐是蟎蟲作怪 醫生列5大不良習慣致反覆發炎
經常眼痕，生眼挑針，有可能是蟎蟲作怪。《TOPick診症室》請來養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，拆解眼睛蟎蟲的問題，並分享預防眼睛炎症的貼士。
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