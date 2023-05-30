2023年第二期電子消費券將於7月16日可以發放，與首輪不設「轉會」機制，市民可在6月中申請轉換接收電子消費券的支付工具，也可以趁機利用八達通機制，令自己消費不受消費券使用期限影響。
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2023年第二期電子消費券將於7月16日可以發放，與首輪不設「轉會」機制，市民可在6月中申請轉換接收電子消費券的支付工具，也可以趁機利用八達通機制，令自己消費不受消費券使用期限影響。
今日 13:27
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【財經Hot Talk】消費券第二期要來了 轉會換無消費期限有辦法？
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