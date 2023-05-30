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【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星

大家可能會每天拖地、掃地、吸塵，但又有沒有定期清潔布藝沙發、地墊、坐墊、床墊呢？這類傢俬礙於尺寸、填充物的材資，很多時只能清除表面的灰塵，但深層的污垢，如皮屑、汗漬、水漬等卻難以清洗。德國高潔Kärcher全新推出的SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機正正是布藝傢俬的救星！

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【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星
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