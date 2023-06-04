4孩媽媽的張新悅畢業於法律系，2012年在香港大學修讀環境管理學碩士，更以全班第一名成績畢業。張新悅是圈中的學霸媽媽，她卻不會逼迫4名女兒讀書，更不會安排女兒補習，去年經歷大女Lucy患病後，她更體會到身體健康的重要性，與其要求4名女兒考試要100分，張新悅注重品德培養：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！做咗阿媽之後，原來做人先係一生人中最重要拿捏嘅嘢。」
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4孩媽媽的張新悅畢業於法律系，2012年在香港大學修讀環境管理學碩士，更以全班第一名成績畢業。張新悅是圈中的學霸媽媽，她卻不會逼迫4名女兒讀書，更不會安排女兒補習，去年經歷大女Lucy患病後，她更體會到身體健康的重要性，與其要求4名女兒考試要100分，張新悅注重品德培養：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！做咗阿媽之後，原來做人先係一生人中最重要拿捏嘅嘢。」
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4孩媽媽的張新悅畢業於法律系，2012年在香港大學修讀環境管理學碩士，更以全班第一名成績畢業。張新悅是圈中的學霸媽媽，她卻不會逼迫4名女兒讀書，更不會安排女兒補習，去年經歷大女Lucy患病後，她更體會到身體健康的重要性，與其要求4名女兒考試要100分，張新悅注重品德培養：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！做咗阿媽之後，原來做人先係一生人中最重要拿捏嘅嘢。」
【湊得輕鬆啲】放任式教女不補習不追問功課 學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻
4孩媽媽的張新悅畢業於法律系，2012年在香港大學修讀環境管理學碩士，更以全班第一名成績畢業。張新悅是圈中的學霸媽媽，她卻不會逼迫4名女兒讀書，更不會安排女兒補習，去年經歷大女Lucy患病後，她更體會到身體健康的重要性，與其要求4名女兒考試要100分，張新悅注重品德培養：「讀書好叻嘅人，出到嚟未必好成功！做咗阿媽之後，原來做人先係一生人中最重要拿捏嘅嘢。」
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